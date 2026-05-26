宝鐘マリンの新曲「BooooM!!!」が、TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期（日本テレビ系）のエンディングテーマに決定した。 （関連：【映像あり】宝鐘マリン、新曲「BooooM!!!」使用TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期PV） 7月4日に放送開始となる同TVアニメの原作は、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にした、“お仕事×魔法少女アク