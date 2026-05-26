「マクドナルド」のカフェブランド「McCafe（マックカフェ）」より、5月27日（水）から、毎年好評の「もものスムージー」と新作「マスカットスムージー」が、全国の「マクドナルド」店舗で発売される。【写真】今年はマスカットが新登場！期間限定スムージーの詳細■この季節しか味わえないドリンク今回登場するのは、“マックに甘いの飲みにこないか？”をテーマに展開される、初夏にぴったりな「もものスムージー」と「マ