けさ、山形県東根市の農道上で車両や下草が焼ける野火火災がありました。１人がケガをし病院に搬送されたということです。 警察によりますと、きょう午前６時前、山形県東根市長瀞の農道上で野火火災がありました。 通行人の５０代の男性が車両が燃えているのを発見し１１９番通報したということです。 消防が消火活動を行い、火は午前７時すぎに消し止められましたが、下草およそ３．６平方メートルが焼けたほか、農道に