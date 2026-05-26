北海道・帯広警察署は2026年5月26日、詐欺の疑いで北海道・新得町に住むアルバイト従業員の男（44）を詐欺の疑いで逮捕しました。男は2024年6月26日ごろ、芽室町にある豆問屋の会社で勤務していた際、豆の取引がないのにあるように装い「赤えんどうを反別で仕入れたい。（取引先が）8月の収穫分のお金を6月にほしいみたい」などと、同僚にウソをつき、前渡金名目で現金105万円をだまし取った疑いです。警察によりますと、男は「間