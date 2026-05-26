北海道・帯広警察署は2026年5月26日、根室市花園町4丁目に住む無職の男（46）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2026年4月24日午後3時半ごろ、帯広市内の電器店で、展示品の家庭用美容器2個（時価合計8万9000円）を盗んだ疑いが持たれています。4月26日に店の関係者が展示品がないことに気付き防犯カメラを確認したところ、男の犯行の様子が映っていたため警察に通報しました。その後、警察が男を特定し逮捕に至りましたが、調べに