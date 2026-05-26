◇プロ野球 交流戦 ヤクルト-西武(26日、神宮球場)西武・平良海馬投手が第2打席でプロ初ヒットを放ちました。「9番・投手」で出場している平良投手は6回の第2打席、ヤクルト先発・松本健吾投手の4球目のフォークを捉え、1、2塁間を抜けるライト前ヒット。プロ初ヒットに平良投手は1塁ベース上で両腕を上げベンチを指さして喜びました。記念の初ヒットに、ヤクルト守備陣も西武ベンチへボールを返球。球場が拍手に包まれました。