5月26日、最後の公演が千秋楽を迎えた「大阪松竹座」。別れを惜しんで多くの人が集まりました。 26日、103年の歴史に幕を下ろす「大阪松竹座」。 1923年に当時の映画館として開業し、1997年に、演劇の劇場に生まれ変わりました。 これまで歌舞伎や現代劇など多彩な公演が行われてきましたが、建物や設備の老朽化に伴い、26日の公演を最後に劇場や地下店舗も含めて閉館します。 千秋楽を迎えた大阪松竹座の前には多く