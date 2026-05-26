プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が長女への暴行容疑で逮捕され、その後、釈放されました。日本テレビ・社会部の小野高弘部長が解説します。◇捜査関係者によりますと、25日午後7時すぎ、阿部監督は自宅で18歳の長女の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどした疑いがもたれています。長女は生成AIのチャットGPTに「父親から暴力を受けたが、どうしたらいいか」と相談し、その回答を受けて児童相談所に相談したといいます。その後、連