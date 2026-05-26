にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２６日、ＴｉｋＴｏｋを更新。プロ野球、巨人の阿部慎之助前監督の辞任について言及した。西村氏は「読売巨人軍の阿部慎之助前監督が、娘に暴力を振るったということで警察に逮捕され、釈放されましたが、本人から球団に対して辞任の申し出を行い、監督を辞めることになったというニュース」と前夜から話題となっている報道について切り出した。西村氏