舞台「ガチアクタ」の公式サイトおよびSNSが26日に更新。同日の18時30分開始公演が、開演後に急きょ中止となったことを報告した。上演中に主人公・ルド役の俳優・今牧輝琉（22）が足を負傷し、公演の継続が難しいと判断した。舞台公式Xに文書が掲載され、「平素より、舞台『ガチアクタ』を応援していただき誠にありがとうございます。舞台『ガチアクタ』に出演中のルド役 今牧輝琉さんにつきまして、本日5月26日（火）18:30公