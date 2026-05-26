Jリーグは26日、ハラスメント行為への対応に不備があったとして、J1福岡に罰金100万円とけん責処分を科した。前監督の金明輝氏がスタッフを不適切に叱責するなどのコンプライアンス違反があったが、強化部長による報告以外の通報窓口の整備を怠っていた。ハラスメントを未然に防ぐために必要な知識を得る研修などの機会も十分に提供していなかった。