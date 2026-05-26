【ローマ＝倉茂由美子】ローマ教皇レオ１４世は２５日、人工知能（ＡＩ）時代における人間の尊厳の保護をテーマにした教義上の指針「回勅」を発表した。回勅は教皇が教会に向けて示す重要文書で、レオ１４世によるものは昨年５月の就任後、初めて。兵器への利用などに警鐘を鳴らす内容となっている。回勅は、ＡＩがもたらす利点を認めつつ、「不平等や支配、排除を助長する」と指摘。開発から利用までの全ての段階での責任を明