ボートレース江戸川の「秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯」は予選2日間を終えた。序盤、動きが光っていた一人が田中勇輔（32＝埼玉）だ。初日を3着として迎えた2日目は2、9Rに1、3号艇で出走。前半2Rはイン速攻を決め、今節初1着を獲得した。後半9Rはセンターからコンマ03のトップスタートを決めて1マークは握ったが、インから先に回った市川哲也には及ばなかった。それでも2マークで内から差し伸びてきた桂林寛を