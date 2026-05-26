「第９３回日本ダービーＰＲ発表会」（３１日、東京競馬場）が２５日、都内で行われ、ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める竹内涼真、見上愛とともに、歴代最多のダービー６勝を挙げる武豊騎手らが登壇。武は「競馬関係者全員の目標であり、夢であり、何回勝ってもまた勝ちたいレース。７勝目を目指して頑張ります！」と高らかに宣言した。当日の３１日が２９歳の誕生日となる坂井瑠星（りゅうせい）騎手（２８）もシ