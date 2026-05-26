ゴールデンボンバーの喜矢武豊（４１）が２６日、都内で行われた映画「劇場版山崎一門II〜日本統一〜」（６月１２日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。同作は、喜矢武演じる?テル?こと翁長照邦がとある宗教団体に洗脳されていた！？という物語。山崎一門シリーズらしい、熱い群像劇となり、監督はシリーズ同様に辻裕之が、脚本は村田啓一郎が務める。レギュラーシリーズで山口祥行とＷ主演を務める本宮泰風から「『