◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が交流戦開幕投手を務め、移籍後最短４回、同ワーストの７失点で降板した。３回に１イニング３本塁打を浴びるなど、強力ソフトバンク打線の前に屈した。６度目の挑戦でも移籍後初勝利をつかむことはできず「ボールをしっかりコントロールすることができませんでした。次の登板に向けてしっかり反省して調整します」と振り