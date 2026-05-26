ボートレース芦屋の「ＢＴＳ嘉麻開設１４周年記念」は２６日、予選最終日の３日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。深沢達徳（４５＝東京）は予選最終日の３日目６Ｒ、インからコンマ２６のスタートでスリット立ち遅れたが、辛くも逃げ切り勝利。「エンジンパワーのおかげで逃げられた」と振り返った。相棒４３号機のエンジンパワーを生かして今節３勝目を挙げ、得点率３位で準優１号艇を手にした。「行き