ラグビー・ＮＴＴリーグワンのプレーオフ準決勝で東京ベイ戦（３１日、秩父宮）を迎える埼玉は２６日、熊谷市内で練習を行った。ＷＴＢ竹山晃暉が取材対応。「ここ数年、悔しい残酷な結果を自分たちは目の当たりにしてきている。その悔しさは持って、この１週間をまずは準備したい」と、４季ぶりの優勝を見据えた。埼玉は今季、レギュラーシーズンを１６勝２敗の２位で通過。リーグワン初代王者は昨季、トップリーグを通じて５