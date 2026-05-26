鹿児島県の瀬戸内町によりますと、網野子地区の町道網野子峠線で、道路ののり面が高さおよそ25メートル、幅およそ20メートルにわたって崩れました。 この影響で、町道網野子峠線は勝浦集落と瀬戸内分屯地の間で、26日正午から全面通行止めになっています。雨が影響した可能性もあり、町が復旧作業を進めています。う回路は国道58号です。 また、鹿児島県によりますと、瀬戸内町・加計呂麻島の安脚場の県道614号・