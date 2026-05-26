プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が長女に暴行を加えたとして逮捕され、釈放された事件。通報は、チャットGPTに質問した上でのことでした。 【写真を見る】｢“チャッピー”に聞いて児童相談所に通報｣などと話す子どもも…1.7%が子ども本人からの通報 愛知の児童相談所 子ども本人からの通報は全体の1.7%程度 子どもが直接、児童相談所に通報するのは比較的珍しいケースです。愛知県内の児童相談所に寄せられた虐待に