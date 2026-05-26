大雨災害に備えるシリーズ企画「ソナエル」です。今回のテーマは「防災気象情報の発表基準の変更」です。 気象庁が発表する防災気象情報のうち、大雨に関する情報が5月28日から改定されます。防災気象情報の発表基準の変更や、変更に伴って指摘される「ある恐れ」について考えます。 ■福岡管区気象台「大雨に関しては土砂災害警報になるのですが、今回、レベル4の危険警報という基準を設けております。」こ