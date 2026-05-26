タイから3キロを超える覚醒剤を密輸したとして、台湾人の男が逮捕されました。 ■山木康聖記者「男は大量の覚醒剤を、コーヒーの個包装やタイティーの缶に入れて密輸しようとしたとみられています。」覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、台湾人のチャン・ツェ・ウェ容疑者（35）です。 チャン容疑者は5月10日、タイの空港から覚醒剤3キロ以上、末端価格で1億5900万円相当をスーツケӦ