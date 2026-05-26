５月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス４６、前回マイナス３９から悪化 ５月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス４６と前回のマイナス３９から悪化した。市場予想はマイナス５０だった。今後１カ月の予想指数はマイナス３５と前回のマイナス３９から小幅に改善した。