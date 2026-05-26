レーンＥＣＢチーフエコノミスト 中東での紛争がユーロ圏のマクロ経済見通しを悪化させ、不確実性を高めている エネルギー価格の高騰が消費と投資を押し下げており、経済の低迷が長期化する可能性がある ガス価格については米国の供給により比較的安定を維持しているものの、原油価格はECBが3月時点で発表した予測を上回っている ECBが6月の理事会でインフレ予測をさらに上方修正する見通し ECBは