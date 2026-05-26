静岡県警は5月18日～5月24日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し、注意を呼びかけています。税金の納付依頼を装った手口が増えているといいます。静岡県警サイバー企画課では、毎週多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。2026年5月18日～5月24日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。1. Apple 2.Amazon 3.クレディセゾン 4.東京電力 5. PayPa