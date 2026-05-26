誰一人取り残さないように 大分県内で初めてとなる県立の夜間中学が大分市に開校して1か月が経ちました。 様々な世代・国籍の人が通う学校の授業の様子や、学び直しに喜びを感じる生徒の思いを取材しました。 ◆夜間中学の生徒 「給食おいしい。いつもおいしい」 開校から1か月を迎えた大分市上野丘の「学びヶ丘中学校」です。一日の学校生活が始まるのは夕方から。 この日もまず、生徒と教師が食堂に集まり、給食を食べた