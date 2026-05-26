大分県内でも観光などで利用する人が増加する民泊ですが、違法なものも確認されています。こうした中、県は民泊の実態を把握して、官民が連携して対応にあたることを目的とした会議を設けました。 別府の観光地 観光庁の調査によりますと、2025年、県内の宿泊者数は約823万3000人でした。別府や湯布院を中心に個人の家やマンションに泊まる民泊の利用者も増加しているということです。ただ、全国では民泊を巡っ