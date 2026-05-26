大阪・関西万博のチュニジア館で展示された巨大なモザイクアートが、26日から大分県大分市の県立美術館で公開されています。 「万博のレガシーを大分にも」という働きかけで実現しました。 県立美術館で26日にお披露目された巨大なモザイクアート。 チュニジア共和国から大分青年会議所に贈られたものですが、すでに県外で多くの人の目に触れてきました。 のべおよそ2900万人が訪れた2025年の大阪・関西