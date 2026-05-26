大分県高校総体は、それぞれの競技で熱戦が繰り広げられています。 5月22日から行われてきた陸上競技。25日の男子200メートル決勝は接戦となります。しかし最後は大分東明の金田侑也選手が前に出てトップでゴール。100メートルと合わせ個人種目2冠を達成しました。 大分県高校総体 ◆大分東明 金田侑也選手 「前半が苦手なのでそこで置いていかれないようにして（インターハイでは）