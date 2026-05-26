元モーニング娘。の飯田圭織（44）が26日、自身のインスタグラムを更新。アイドルグループ・モーニング娘。の後輩との“27歳差”ショットを公開した。【写真】27歳差はビックリ！…高身長コンビでの楽しい時間を明かした飯田圭織＆弓桁朱琴飯田は「「昨日、モーニング娘。'26の弓桁朱琴ちゃんと初ランチに行きました」とつづり、2人仲良くピースサインをするショットを公開。「年齢差は27歳だけど166cmの朱琴ちゃんと167cmの私