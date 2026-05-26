ホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間26日、ツインズ戦で18号ソロをマーク。日本人メジャーリーガー1年目の記録として、城島健司氏の持つ記録に並ぶ歴代2位タイとなりました。「2番・ファースト」でスタメン出場した村上選手は初回、1点ビハインドの第1打席で相手先発の初球を上手く捉えライトスタンドへ。試合前時点で松井秀喜氏の記録(16本)を超える歴代3位につけていましたが、この一発で城島氏の記録(18本)に並びました。