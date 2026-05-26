サッカースペイン１部リーグ、バルセロナでスポーツディレクターを務めるデコ氏が、退団するポーランド代表ＦＷロベルト・レバンドフスキに変わるＦＷを獲得するためブラジル代表ＦＷジョアン・ペドロ（チェルシー、英）の引き抜きに動いているという。バルセロナを拠点に展開するスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボなどが伝えている。記事によると、デコは自身のアシスタントでＪ１神戸でもプレーしたボージャン・クルキ