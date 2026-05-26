山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。5月21日（木）に放送された同番組には、志田未来とWEST.の藤井流星がゲスト出演した。今回番組では、女性を翻弄する“回避型男子”が特集された。厄介な回避型男子のトリコになってしまう女性が多いなか、志田と鈴木はというと…？【映像】鈴木愛理「覚悟がないわ」とバッサリ！“回避型男子”はこんな人物SNSで