三重県の一見知事は26日、地域庁舎を含む県庁の窓口について、「午前8時半から午後5時15分」としている受付時間を、8月から試行的に「午前9時から午後4時」に変更すると明らかにしました。県が窓口の利用状況を調べたところ、およそ9割が午前9時から午後4時に来庁していたということで、職員の時間外労働削減などが狙いです。大きな問題がなければ2027年度から本格的に実施する予定で、県庁の窓口での受付時間短縮は東海3県