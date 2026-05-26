きのう（25日）、岡山市の企業であることに着目したセミナーが開かれました。身近なところを改善して、従業員の健康の維持につなげていこうというものですが、何に着目したのでしょうか。 【写真を見る】「呼吸が早い。まずは呼吸改善を」従業員の健康維持目指し企業も取り入れる “呼吸セミナー” とは【岡山】 社内でベッドに横たわる従業員。ただ休んでいるのではありません。 （前田唯キャスター）「こ