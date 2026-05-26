WEリーグは26日、2025-26シーズンのWEリーグアウォーズを開催し、INAC神戸レオネッサのMF成宮唯が最優秀選手賞を初受賞した。1995年2月22日生まれの成宮は2021シーズンからI神戸に加入。初年度に20試合6得点を挙げ、チームのWEリーグ初代女王に貢献し、自身はベストイレブンに選出された。その後も主力としてプレーすると、今季は22試合8得点を記録して4シーズンぶりの優勝に貢献していた。ベストイレブンも発表され、優勝し