Jリーグは26日、アビスパ福岡に対して罰金100万円とけん責(始末書をとり、将来を戒める)の懲罰を決定したことを発表した。懲罰の理由として、「金明輝前監督がスタッフに対して行ったハラスメントに該当する行為に関し、行為を防止し、こうした行為があれば早期に発見し、是正するために必要な体制を整備しておらず、内部統制上の不備が認められ、Jリーグの社会的信用を毀損した」と説明している。なお同日、福岡の西野努代