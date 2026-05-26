ヴァンフォーレ甲府は26日、21日にDF野澤陸がRB大宮アルディージャWOMENに所属するDF金平莉紗と入籍したことを発表した。野澤はクラブを通じ、「日頃より応援してくださっている皆様、いつもありがとうございます。この度、RB大宮アルディージャWOMENの金平莉紗さんと5/21に入籍しましたことをご報告致します。これからはお互いに支え合いながら切磋琢磨し、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。家族の為により一