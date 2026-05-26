○香陵住販 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.75％にあたる2万1000株(金額で6000万円)を上限に、5月27日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○テセック [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.91％にあたる15万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から9月30日まで。 ○ＹＵＳＨＩＮ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.59％