―大相場の果実を家計に還元!生活を彩る実利重視のお宝銘柄リスト― 日経平均株価が5月25日に史上初の6万5000円を突破し、株式市場はかつてないほどの熱気に包まれている。その一方、消費者の日々の生活は光熱費をはじめ食料品や日用品、外食費など、ほぼあらゆるものが値上がりする物価高にさらされており、個人投資家は「含み益」は増えても、日々の生活コストも上昇し「お財布事情」に悩まされる人も少なくない