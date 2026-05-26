この記事をまとめると ■昨今の新車価格は上がり続けており軽自動車も200万円以上が当たり前だ ■かつて販売されていたハイパワーな輸入車たちは手ごろな価格で手に入る ■もとが高級車なのでメンテナンス代などが高めになる傾向だ とてもお手ごろな中古車には見えないハイパワー輸入車 最近の新車は装備が充実していることは喜ばしいが、その一方で車両本体価格も上昇の一途を辿っている。今では軽自動車でも乗り出し200万円台