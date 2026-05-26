大阪維新の会が3度目の住民投票を目指している「大阪都構想」。その制度案を議論する「法定協議会」の設置議案が、▽5月27日に大阪市議会本会議で、▽来月3日に大阪府議会本会議で可決されることが見込まれています。 法定協が設置されれば、知事・市長に加え、大阪府議会・大阪市議会からそれぞれ議員9人ずつが参加する予定で、現有議席に応じて、各会派に参加枠が割り当てられます。 自民党大阪市議団には1枠が与えられる見込