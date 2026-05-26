エアバンド・ゴールデンボンバーの喜矢武豊、川崎健太（崎＝たつさき）、本田広登、山口祥行、本宮泰風、辻裕之監督が26日、都内で行われ『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』（6月12日公開）完成披露舞台あいさつに登壇した。【写真】カッコイイ…『エアマックス95』を履きこなす山口祥行本作は、シリーズ累計90作を超える人気任侠シリーズ『日本統一』スピンオフ作品「山崎一門」シリーズ劇場版第2弾。シリーズの人気キャラク