“ギャンブル四兄弟” （粗品・前田龍二・シモタ・大東翔生）による『チンチロ』が、12月17日・18日にTOYOTA ARENA TOKYOで2DAYS開催されることが決まった。【写真】中田カウスのトークに笑顔を見せる粗品『チンチロ』とは、登録者数200万人を超えるYouTubeチャンネル「粗品 Official Channel」にて大人気のコンテンツで、“ギャンブル四兄弟”が「ソシー」と呼ばれる架空のチップを使ってサイコロの出た目で競うゲーム。2023