読売巨人軍は２６日、娘に対する暴行容疑で逮捕された阿部慎之助監督（４７）が辞任したと発表した。同日午前、山口寿一オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理された。巨人軍の発表によると、阿部前監督は２５日午後６時頃、東京都内の自宅で姉妹のけんかを止めようとした際に長女（１８）から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。長女が使用した