ドジャースタジアムで大役2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアの金メダルを獲得し、現役引退した三浦璃来さん、木原龍一さんが25日（日本時間26日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャースーロッキーズ戦の始球式に登場した。大役を終えた後、日本人選手と記念撮影し、ファンも熱視線を送った。三浦さんは背中に「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」と背番号、ネームの入ったユニホーム