「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」（２７日開幕、伊勢崎）前２節とも伊勢崎で連続準優勝だった鈴木宏和（３９）＝浜松・３２期。前節は５周３角で青山周平（伊勢崎）に差される惜敗だった。当地は２４年７月から１０節連続優出と相性がいい。１０回の優勝戦の成績は２着３回、３着４回。この大会も２年連続優出中で２着、４着と大崩れがない。今年の優出数１３回は全国１位で、車券からは外せない選手だ。「前節の優