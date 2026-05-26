愛知県稲沢市で26日午後、踏切を通過中の貨物列車に軽トラックが衝突し、80代の男性が死亡しました。愛知県警と消防によりますと、午後1時半ごろ、稲沢市六角堂西町にあるJR東海道線の踏切内で、線路を走っていた貨物列車と軽トラックが衝突しました。目撃情報などから、遮断機の下りた踏切を通過中の貨物列車に軽トラックが突っ込んだとみられていて、運転していた80代の男性が意識がない状態で救急搬送されましたが、間も