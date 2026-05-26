いまなお延焼が続く、タレント・あの（年齢非公開）の“嫌いな芸能人”騒動。発端となったのは、5月18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）。あのが「ベッキーの次に嫌いな芸能人」を実名告白する流れになり、鈴木紗理奈（48）の名前がそのまま放送されることになった。突然名指しされた鈴木は黙っていなかった。20日までに更新したInstagramのストーリーズで、あのの名前は出さなかったものの《普通にショックやし、共