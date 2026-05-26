◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２６日、栗東トレセン史上１２頭目の無敗Ｖを目指すコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）は追い切り前日の火曜、ＣＷコースをゆったりと１周した後、坂路を１本素軽く駆け上がった。高野調教師は「順調。先週追い切ってもいないし、このまま順調に経過していってくれれば」とうなずいた。前走の京都新聞杯を２分９